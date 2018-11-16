В Советском округе Тулы проведут регулировку системы отопления в многоэтажках

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-16T10:13:58+03:00

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14 и 15 ноября 2018 года, сотрудниками главного управления администрации города Тулы по Советскому округу проведено комиссионное обследование системы отопления по следующим адресам:

дом 98 по улице Тульского Рабочего Полка;

дом 12 по улице Демонстрации;

дом 27 по Красноармейскому проспекту;

дом 46 по улице Первомайской.

По результатам обследования будет проведена регулировка системы отопления.

В данный момент температурный режим во всех обследованных помещениях соответствует норме.