В Советском округе Тулы проведут регулировку системы отопления в многоэтажках
Работы выполнены по обращениям жителей.
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14 и 15 ноября 2018 года, сотрудниками главного управления администрации города Тулы по Советскому округу проведено комиссионное обследование системы отопления по следующим адресам:
дом 98 по улице Тульского Рабочего Полка;
дом 12 по улице Демонстрации;
дом 27 по Красноармейскому проспекту;
дом 46 по улице Первомайской.
По результатам обследования будет проведена регулировка системы отопления.
В данный момент температурный режим во всех обследованных помещениях соответствует норме.