Для детей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями организовали экскурсию по Туле

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-16T10:00:49+03:00

Изменить размер текста: A A

15 ноября 2018 года в Туле, для детей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями Благотворительного фонда содействия детям-инвалидам «Добродетель-Тула», прошла обзорная экскурсия по историческому центру оружейной столицы.

На специализированном автобусе, приобретенном администрацией города Тулы, в комфортной обстановке участники обзорной экскурсии проехали по улицам Тулы.

Во время поездки участники экскурсии узнали много новых исторических фактов о родном городе.