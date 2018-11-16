2018-11-16T10:00:49+03:00
Общество

Для детей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями организовали экскурсию по Туле

Виктория ЯКУШИНА
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15 ноября 2018 года в Туле, для детей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями Благотворительного фонда содействия детям-инвалидам «Добродетель-Тула», прошла обзорная экскурсия по историческому центру оружейной столицы.

На специализированном автобусе, приобретенном администрацией города Тулы, в комфортной обстановке участники обзорной экскурсии проехали по улицам Тулы.

Во время поездки участники экскурсии узнали много новых исторических фактов о родном городе.

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