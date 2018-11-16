В поселке Михалково загорелась хозпостройка

СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-16T09:07:13+03:00

Изменить размер текста: A A

15 ноября 2018 года в 19:20 в переулке Колхозный поселка Михалково ГО Тула загорелась хозяйственная постройка.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5.

Пламя удалось погасить за 5 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия постройка обгорела внутри по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле выясняется.