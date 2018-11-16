В поселке Михалково загорелась хозпостройка
Причина пожара в Туле выясняется
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15 ноября 2018 года в 19:20 в переулке Колхозный поселка Михалково ГО Тула загорелась хозяйственная постройка.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5.
Пламя удалось погасить за 5 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия постройка обгорела внутри по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Туле выясняется.