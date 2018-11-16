В ДТП с "ВАЗом" под Тулой пострадал человек
Подробности произошедшего в Тульской области выясняются
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15 ноября 2018 года в 21:50 на 25-ом км автодороги "Куркино-Товарково" в Куркинском районе Тульской области произошло ДТП.
В кювет слетел автомобиль "ВАЗ 2114".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоварии пострадали люди.
Подробности произошедшего в Тульской области выясняются.