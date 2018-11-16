2018-11-16T08:46:27+03:00
Происшествия

В ДТП с "ВАЗом" под Тулой пострадал человек

Подробности произошедшего в Тульской области выясняются
Виктория ЯКУШИНА
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15 ноября 2018 года в 21:50 на 25-ом км автодороги "Куркино-Товарково" в Куркинском районе Тульской области произошло ДТП.

В кювет слетел автомобиль "ВАЗ 2114".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоварии пострадали люди.

Подробности произошедшего в Тульской области выясняются.

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