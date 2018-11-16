Шесть человек тушили "ГАЗ" в Ясногорске

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-16T08:40:05+03:00

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15 ноября 2018 года в 22:00 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля "ГАЗ 3110", расположенного по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. Сафонова.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-76.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия выгорел салон автомобиля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.