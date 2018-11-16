2018-11-16T08:27:30+03:00
Происшествия

В Суворове школьницы жестоко избили одноклассницу

Подробности произошедшего в Тульской области выясняются
Виктория ЯКУШИНА
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В городе Суворове Тульской области ученицы одного изучебных учреждений жестоко избили одноклассницу.

Видео, на котором запечатлено произошедшее, опуликовано в группе «Плохие новости18+».

На кадрах - три девочки. Одна из них стоит на коленях, две другие - бьют ногами по лицу первую и "поливают" ее матом. Для этого они специально вывели ее в лес, якобы, за то, что она "что-то говорила за спиной".

Подробности произошедшего в Тульской области выясняются.

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