В Суворове школьницы жестоко избили одноклассницу
Подробности произошедшего в Тульской области выясняются
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В городе Суворове Тульской области ученицы одного изучебных учреждений жестоко избили одноклассницу.
Видео, на котором запечатлено произошедшее, опуликовано в группе «Плохие новости18+».
На кадрах - три девочки. Одна из них стоит на коленях, две другие - бьют ногами по лицу первую и "поливают" ее матом. Для этого они специально вывели ее в лес, якобы, за то, что она "что-то говорила за спиной".
Подробности произошедшего в Тульской области выясняются.