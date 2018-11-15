В Фестивале "Ходи, Тула!" примет участие Ирина Слуцкая

СЕГОДНЯ 17:45 2018-11-15T17:45:20+03:00

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Одним из первых городов, которые примут фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы станет Тула.

21 ноября в Центральном парке им. П.П. Белоусова, при поддержке Правительства Тульской области пройдет яркий праздник «Ходи, Тула!», который поможет показать различные виды физической активности, в том числе познакомит горожан со скандинавской ходьбой.

В рамках мероприятия пройдет мастер-класс от основателя и руководителя первой в России профессиональной «Школы скандинавской ходьбы», школы осознанного движения «Poletaeva&Co», «Московской школы пилатеса» Анастасии Полетаевой. И конечно, главным событием мероприятия станет разминка и мастер-класс от выдающейся спортсменки, российской фигуристки, председателя Президиума Добровольного физкультурного союза Ирины Слуцкой, инициатора и вдохновителя программы «Ходи, Россия!».

Участие бесплатное. Регистрация для участников ОБЯЗАТЕЛЬНА.

"Прежде чем рассказывать об этом виде физической нагрузки, я сама взяла в руки палки и ощутила пользу от этих прогулок. Встать на коньки может решиться не каждый, а ходьба – очень доступный вид нагрузки. При скандинавской ходьбе задействовано около 90% мышц. Научно доказано, что она хорошо влияет на здоровье человека. Мы хотим, чтобы в нашей стране было как можно больше здоровых людей", – рассказала Ирина Слуцкая.

С 2017 года прославленная фигуристка проводит мастер-классы, а потом организует при поддержке специалистов "Сеченовского университета" Школы скандинавской ходьбы, первые для диабетиков.

Примечательно, что у этого вида фитнеса практически нет противопоказаний. Если человек способен сам дойти до магазина и обратно домой, то он можно пробовать свои силы в занятиях скандинавской ходьбой. Именно доступность занятий скандинавской ходьбой привлекли внимание организаторов проекта "Ходи, Россия!". И теперь у жителей многих российских городов появится возможность познакомиться с этим видом активности.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

11.00 - Регистрация участников.

11.00 - Воркшоп по технике скандинавской ходьбы от шеф-инструкторов Добровольного физкультурного союза Александра и Наталии Спектор.

11.30 – Разминка «Здоровье суставов в надежных руках».

12.00 – Официальное открытие фестиваля.

12.30 – Анастасия Полетаева. Мастер-класс по Скандинавской ходьбе для любого уровня подготовки.

- Основные движения при СХ

- Особенности движения рук и ног

- Гимнастика с палками

- Растяжка с палками

13.00 - «Диабет». Мастер-класс по Скандинавской ходьбе для людей с диабетом с Ириной Слуцкой - необходима регистрация!

13.00 – Практические мастер-классы для новичков и любителей - необходима регистрация!

14.00 – Окончание мастер классов. Развлекательная программа.

15.00 – Окончание мероприятия.

Спортивный инвентарь (скандинавские палки) предоставляются на время мероприятия под залог.