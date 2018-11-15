В Зареченском округе Тулы прошел рейд по пресечению незаконной торговли
В результате рейда составлено четыре протокола об административных правонарушениях.
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14 ноября 2018 года в Туле состоялся рейд по недопущению незаконной реализации продукции по улицам Октябрьской, Пузакова, М. Горького и Луначарского.
В отношении продавцов составлено четыре протокола об административных правонарушениях, по ст. 9.1 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» за торговлю в неустановленных местах и по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение условий хранения и реализации продукции, а также отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.