В Туле пройдет фестиваль национальных культур «Заходите в мой дом!»
Мероприятие состоится 17 ноября
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Туляков приглашают принять участие в фестивале национальных культур «Заходите в мой дом!».
Это яркое и праздничное событие для гостей и участников, на котором они смогут познакомиться с другими культурами и традициями.
В программе:
- ярмарка - выставка народных промыслов;
- разнообразные игры народов мира;
- концертная программа;
- фото-зоны на разную тематику.
Мероприятие состоится 17 ноября в 14:00 в МБУ «ММЦ «Родина».
Заявки на участие принимаются на почту: mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Заходите в мой дом».
Справки по телефону: 31-19-94.