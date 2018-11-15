2018-11-15T15:01:05+03:00
Досуг

В Туле пройдет фестиваль национальных культур «Заходите в мой дом!»

Мероприятие состоится 17 ноября
Виктория ЯКУШИНА
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Туляков приглашают принять участие в фестивале национальных культур «Заходите в мой дом!».

Это яркое и праздничное событие для гостей и участников, на котором они смогут познакомиться с другими культурами и традициями.

В программе:

- ярмарка - выставка народных промыслов;

- разнообразные игры народов мира;

- концертная программа;

- фото-зоны на разную тематику.

Мероприятие состоится 17 ноября в 14:00 в МБУ «ММЦ «Родина».

Заявки на участие принимаются на почту: mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Заходите в мой дом».

Справки по телефону: 31-19-94.

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