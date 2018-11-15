Экскурсионный автобус отправится по местам тульской оборонительной операции

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-15T14:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждую субботу ноября 2018 года экскурсионный автобус оружейной столицы будет отправляться от стен Тульского кремля по маршруту, посвященному тульской оборонительной операции.

«ТИАМ» предлагает окунуться в драматические события обороны Тулы, побывать на местах боевых действий, узнать о судьбе героев сражений за город, тонкостях военного дела и бытовых реалиях тех дней.

Финальная часть экскурсии проходит в филиале МБУК «ТИАМ» «Музей обороны Тулы», где собраны более 1000 экспонатов: от предметов окопного быта и личных писем, до немецкого пулемета с заклинившей лентой. Все предметы найдены на местах боев и несут на себе печать грозного времени. Интерактивная часть музея представлена в виде макета блиндажа, заглубленного ниже уровня пола. Каждый желающий может спуститься в него, взять в руки знаменитый ППШ или винтовку Мосина, ощутить на себе тяжесть солдатской каски.

Даты рейсов: 17, 24 ноября. Автобус отправляется в 12.00 от музея «Тульские самовары» (ул. Менделеевская, 8) и в 15.00 возвращается на это же место.

Билеты продаются в кассе «Старой тульской аптеки» (пр-т Ленина, 27) и в онлайн-сервисе. Цена билета: 200 р.

Телефон для справок: +7(4872) 70-40-58.