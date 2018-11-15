Экскурсионный автобус отправится по местам тульской оборонительной операции
Каждую субботу ноября 2018 года экскурсионный автобус оружейной столицы будет отправляться от стен Тульского кремля по маршруту, посвященному тульской оборонительной операции.
«ТИАМ» предлагает окунуться в драматические события обороны Тулы, побывать на местах боевых действий, узнать о судьбе героев сражений за город, тонкостях военного дела и бытовых реалиях тех дней.
Финальная часть экскурсии проходит в филиале МБУК «ТИАМ» «Музей обороны Тулы», где собраны более 1000 экспонатов: от предметов окопного быта и личных писем, до немецкого пулемета с заклинившей лентой. Все предметы найдены на местах боев и несут на себе печать грозного времени. Интерактивная часть музея представлена в виде макета блиндажа, заглубленного ниже уровня пола. Каждый желающий может спуститься в него, взять в руки знаменитый ППШ или винтовку Мосина, ощутить на себе тяжесть солдатской каски.
Даты рейсов: 17, 24 ноября. Автобус отправляется в 12.00 от музея «Тульские самовары» (ул. Менделеевская, 8) и в 15.00 возвращается на это же место.
Билеты продаются в кассе «Старой тульской аптеки» (пр-т Ленина, 27) и в онлайн-сервисе. Цена билета: 200 р.
Телефон для справок: +7(4872) 70-40-58.