Следком, полиция и волонтеры продолжают поиски пропавшего жителя Тульской области

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-15T14:01:56+03:00

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Павла Алексеевича Колесникова.

Как выяснилось, вечером 28 октября 2018 года молодой человек, 30.09.1998 года рождения ушел из дома в городе Суворове и не вернулся. Где он находится по сей день неизвестно.

Следователем следственного отдела организовано проведение поисковых мероприятий, в том числе поиск проводится полицейскими. Помогают силовикам и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Отрабатываются все возможные версии произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Тульской области. - В настоящее время по уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на его раскрытие.