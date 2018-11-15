Юрий Цкипури: Губернатор ставит задачу сконцентрироваться на ключевых проектах

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-15T13:40:39+03:00

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В четверг, 15 ноября, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с ежегодным Посланием «Инициатива. Эффективность. Ответственность» к депутатам областной Думы и жителям региона. Главными темами Послания стали итоги 2018 года и задачи на 2019-й год.

Глава города Тулы Юрий Цкипури прокомментировал Послание Губернатора:

– Глава региона ставит задачу реализовать ключевые проекты и сконцентрироваться на их исполнении. При этом чиновники всех уровней не должны забывать о главной цели – улучшении качества жизни граждан. Алексей Дюмин подчеркнул, что государственные и муниципальные служащие должны не только быть внимательными к проблемам жителей, но и прислушиваться к их мнению, вести диалог, быть в постоянном контакте.

Алексей Геннадьевич отметил, что в работе мы должны быть нацелены на результат, оперативно находить способы решения проблем. Абсолютно согласен с тем, что кто хочет решать задачи – решает их, а не ищет отговорки. Послание Губернатора «Инициатива. Эффективность. Ответственность» определяет задачи и принципы работы представителей власти и местного самоуправления. Эти три слова должны стать главными в работе каждого руководителя.

Считаю, что муниципалитетом в этом вопросе наработана хорошая практика. Во всех населенных пунктах Большой Тулы на постоянной основе проводятся встречи с населением. На днях началась очередная серия таких встреч. На них мы говорим о проработанных обращениях, жители определяют приоритетные вопросы, которые должны быть решены в кратчайшие сроки.

Губернатор подчеркнул, что огромную силу и потенциал представляют активные жители – представители ТОСов, сельские старосты. Всего в Туле на сегодняшний день определены границы 117 территориальных общественных самоуправлений, работают 97 председателей ТОС, 465 старших по улицам, 1420 старших по домам, 131 староста населенных пунктов. В общей сложности более двух тысяч активных и неравнодушных туляков. Именно они являются движущей силой, локомотивом, выразителями общественного мнения.

Алексей Дюмин говорил и о волонтерах и представителях общественных организаций. Он особо отметил создание кибердружин.

За год в волонтерской работе приняли участие более 100 тысяч туляков. Эта цифра впечатляет!

В основном, это молодежь. Работе с молодежью мы уделяем особое внимание. Тульская городская Дума активно сотрудничает с Городской школьной Думой, Студенческим Советом. Это самая активная часть подрастающего поколения.

В Тульской области сегодня, по словам Губернатора, реализуется 30 государственных программ, это 95% расходных статей бюджета. Уверен, жители оценивают масштаб позитивных преобразований, которые происходят в регионе и областной столице за последние годы. Это и ремонт дорог, переселение граждан из аварийного жилья, обеспечение жильем населения, строительство спортивных, образовательных учреждений, модернизация медицины.

Алексей Дюмин отметил, что реализация таких программ, как «Формирование современной городской среды», «Народный бюджет», о сельских старостах достаточно эффективна и дает результат – позволяет решить ряд вопросов, сокращает число жалоб и обращений жителей.

Со своей стороны отмечу, что мы делаем все от нас зависящее для достижения поставленных задач, работаем на результат.