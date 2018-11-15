Туляки отметят День рождения Деда Мороза

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-15T13:05:18+03:00

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Официальным Днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году. В этот день там устраивают гулянья, приглашают гостей со всего мира и даже организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик. Чествуют виновника торжества даже его заграничные «коллеги» — Санта Клаус из Америки, Йоулупукки из Финляндии, Пэр Ноэль из Франции и другие.

Музей П.Н. Крылова приглашает взрослых и детей присоединиться к поздравлениям и отправиться в виртуальное путешествие в Великий Устюг! Мы побываем в сказочном тереме, прогуляемся по лесу, поиграем в весёлые игры. И, конечно же, познакомимся с друзьями Дедушки Мороза! Начало программы 15 ноября в 18:00, 17 ноября в 13:30

Возрастная категория: 6+ Адрес музея: г. Тула, ул. Кутузова, д. 10 .Тел.: (4872) 41-04-60