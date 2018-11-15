Алексей ДЮМИН: Даю поручение городским властям Тулы – 2019 год должен стать переломным, чтобы общественный транспорт становился безопаснее и комфортнее

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-15T12:49:03+03:00

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В своем ежегодном Послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что сейчас ведется работа по созданию Единой транспортной системы города Тулы, предполагающей централизованное управление общественным транспортом.

- Эта работа требует детального анализа существующих маршрутов, транспортных потоков, пропускной способности городских магистралей, - отметил глава региона. - Даю поручение городским властям Тулы – 2019 год должен стать переломным, чтобы общественный транспорт становился безопаснее и комфортнее. От вас ждут ясных предложений и реальных изменений. Покажите результат. Правительству поручаю оказать полное содействие.

Всего на ремонт и содержание региональных дорог области в следующем году запланировано выделение 3,5 млрд рублей. Будет отремонтировано 300 км региональных дорог. Еще более миллиарда рублей предусмотрено на ремонт местных дорог.

В 2019 году в рамках БКД запланированы работы по ремонту и строительству 151 км региональных дорог, что оценивается в 940 млн рублей. Еще 680 млн рублей планируем выделить на ремонт местных дорог Тульской агломерации.

Восточный обход Тулы с мостом через Упу

По достигнутым с Росавтодором договоренностям в 2019 году начинается финансирование проекта. Задача "дорожникам" от губернатора – не затягивать сроки начала строительства.

Автомобильный мост в Туле через Упу

Руководству города дано поручение, до конца первого полугодия провести конкурс. Правительству – сопроводить проект.