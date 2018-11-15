Алексей ДЮМИН: Мы готовим основу для серьезных перемен в онкологическом секторе

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-15T12:37:02+03:00

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15 ноября 2018 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин в своем ежегодном Посланием к депутатам областной Думы и жителям региона отметил, что медицинская помощь в области становится более доступной.

- Мы готовим основу для серьезных перемен в онкологическом секторе. Создается пять амбулаторных онкоцентров в рамках единой структуры. Такое объединение позволяет значительно повысить качество медицинской помощи, - подчеркнул глава региона.

Также губернатор отметил, что в регионе растет сеть ФАПов, продолжается информатизация здравоохранения (подробнее)