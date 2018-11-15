Алексей Дюмин в ежегодном Послании: Медицинская помощь становится более доступной

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-15T12:35:07+03:00

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15 ноября 2018 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин в своем ежегодном Посланием к депутатам областной Думы и жителям региона отметил, что медицинская помощь в области становится более доступной – растет сеть ФАПов.

- Задача следующего года – там, где необходимо, сделать ремонт. Мы продолжим предоставлять единовременные выплаты медикам на селе, врачам востребованных специальностей и фельдшерам скорой помощи, - отметил Алексей Геннадьевич.

Также глава региона подчеркнул, что продолжается информатизация здравоохранения.

– Это тренд на годы вперед и важнейшая составляющая повышения эффективности всей системы заботы о здоровье граждан. Во-первых, в поликлиниках становится меньше очередей. Новые принципы организации работы к сентябрю 2018г были реализованы уже в 27 учреждениях, а до конца года таких поликлиник станет 34. Проект «Бережливая поликлиника» дает результат. Будем внедрять его повсеместно. Во-вторых, улучшена работа скорой помощи. Среднее время доезда «скорой» на ДТП уже быстрее нормативного уровня, и это один из лучших показателей в России. Улучшено качество оказания скорой помощи-бригады оснащены планшетами,приезжают к пациенту, уже зная его историю болезни. В-третьих, усилены профилактические меры. Помимо программ диспансеризации, скрининговых мероприятий, хороший отзыв получила программа «Мужское здоровье». Только за 9 месяцев выездные бригады обследовали более 6 тыс мужчин. Медицина сама пришла к людям, и на это есть отклик, - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил необходимость налаживания более эффективной коммуникации с гражданами и медработниками. По его мнению, все новации, реорганизационные мероприятия в отрасли должны проходить после обстоятельного обсуждения с медсообществом.