Алексей ДЮМИН: Мы удерживаем госдолг на «зеленом» уровне

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-15T12:27:44+03:00

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В эти минуты губернатор Тульской области Алексей Дюмин обращается с ежегодным посланием к депутатам областной Думы и жителям региона.

Глава регионе отметил, что регион своевременно выполняет свои обязательства, удерживая госдолг на «зеленом», экономически безопасном уровне - не выше 35%.

- Тем самым мы выполняем требования Минфина. При умелом управлении дефицит бюджета и госдолг – это эффективный ресурс развития. Им нужно пользоваться, - подчеркнул Алексей Геннадьевич. На 2019 год планируем более сдержанный рост расходной части – менее одного процента – до 72,9 млрд рублей в рамках непосредственно областного бюджета. И это не «политика затягивания поясов», а результат все более качественного планирования расходов.