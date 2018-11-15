2018-11-15T12:22:54+03:00
Политика

Алексей ДЮМИН: Один из показателей качества жизни – безопасность

Виктория ЯКУШИНА
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В своем ежегодном Послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что уровень преступности в регионе снижается, и это заслуга силовых структур.

- Один из показателей качества жизни – безопасность. В регионе снижается и число инцидентов техногенного характера. Значительно повысилась эффективность работы служб быстрого реагирования, - подчеркнул губернатор.

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В своем ежегодном Послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил. что каждый, кто занимает государственную или муниципальную должность, обязан находиться в постоянном диалоге с жителями (подробности)

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