Алексей ДЮМИН: Один из показателей качества жизни – безопасность

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-15T12:22:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В своем ежегодном Послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что уровень преступности в регионе снижается, и это заслуга силовых структур.

- Один из показателей качества жизни – безопасность. В регионе снижается и число инцидентов техногенного характера. Значительно повысилась эффективность работы служб быстрого реагирования, - подчеркнул губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей ДЮМИН: Сегодня Интернет – главная площадка диалога с обществом

В своем ежегодном Послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил. что каждый, кто занимает государственную или муниципальную должность, обязан находиться в постоянном диалоге с жителями (подробности)