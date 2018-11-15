Алексей ДЮМИН: Один из показателей качества жизни – безопасность
В своем ежегодном Послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что уровень преступности в регионе снижается, и это заслуга силовых структур.
- Один из показателей качества жизни – безопасность. В регионе снижается и число инцидентов техногенного характера. Значительно повысилась эффективность работы служб быстрого реагирования, - подчеркнул губернатор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алексей ДЮМИН: Сегодня Интернет – главная площадка диалога с обществом
В своем ежегодном Послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил. что каждый, кто занимает государственную или муниципальную должность, обязан находиться в постоянном диалоге с жителями (подробности)