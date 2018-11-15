Алексей Дюмин в ежегодном Послании: Главная цель нашей программы – улучшать условия жизни наших граждан
В эти минуты губернатор Тульской области Алексей Дюмин оглашает ежегодное Послание к депутатам Тульской областной Думы, правительству и жителям региона.
Губернатор напомнил о программе социально-экономического развития региона.
- Главная цель нашей программы – улучшать условия жизни наших граждан. Чтобы каждый житель нашего региона вне зависимости от возраста мог полностью реализовать себя и быть востребованным здесь, на малой родине, - сказал Алексей Геннадьевич.
Также глава региона отметил, что стоит задача по повышению эффективности работы правительства, всей системы управления областью. Этого требуют и время, и новые вызовы, и актуальные проблемы.