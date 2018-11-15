2018-11-15T12:12:15+03:00
Политика

Алексей Дюмин в ежегодном Послании: Главная цель нашей программы – улучшать условия жизни наших граждан

Виктория ЯКУШИНА
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В эти минуты губернатор Тульской области Алексей Дюмин оглашает ежегодное Послание к депутатам Тульской областной Думы, правительству и жителям региона.

Губернатор напомнил о программе социально-экономического развития региона.

- Главная цель нашей программы – улучшать условия жизни наших граждан. Чтобы каждый житель нашего региона вне зависимости от возраста мог полностью реализовать себя и быть востребованным здесь, на малой родине, - сказал Алексей Геннадьевич.

Также глава региона отметил, что стоит задача по повышению эффективности работы правительства, всей системы управления областью. Этого требуют и время, и новые вызовы, и актуальные проблемы.

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