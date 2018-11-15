Алексей Дюмин посвятил свое послание теме «Инициатива. Эффективность. Ответственность»

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-15T12:59:44+03:00

На церемонию оглашения были приглашены более 800 человек

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Сегодня, 15 ноября 2018 года, губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с ежегодным посланием к депутатам Тульской областной Думы, правительству и жителям региона.

На церемонию были приглашены более 800 человек - депутаты, главы МО, региональные министры, врачи, учителя, соцработники, сельские старосты, активные граждане.

В этом году ежегодное послание Алексей Дюмин посвятил теме «Инициатива. Эффективность. Ответственность».

- Не ждать сигналов сверху, а думать, искать и находить решения – это Инициатива. Реализовывать задуманное, доводить до конца – это Эффективность. Своевременно принимать решения и отвечать за результаты своей работы, а не искать причины и оправдания. Это Ответственность, - отметил губернатор.