Алексей Дюмин посвятил свое послание теме «Инициатива. Эффективность. Ответственность»
Сегодня, 15 ноября 2018 года, губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с ежегодным посланием к депутатам Тульской областной Думы, правительству и жителям региона.
На церемонию были приглашены более 800 человек - депутаты, главы МО, региональные министры, врачи, учителя, соцработники, сельские старосты, активные граждане.
В этом году ежегодное послание Алексей Дюмин посвятил теме «Инициатива. Эффективность. Ответственность».
- Не ждать сигналов сверху, а думать, искать и находить решения – это Инициатива. Реализовывать задуманное, доводить до конца – это Эффективность. Своевременно принимать решения и отвечать за результаты своей работы, а не искать причины и оправдания. Это Ответственность, - отметил губернатор.