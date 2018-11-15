2018-11-15T12:59:44+03:00
Политика

Алексей Дюмин посвятил свое послание теме «Инициатива. Эффективность. Ответственность»

На церемонию оглашения были приглашены более 800 человек
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 ноября 2018 года, губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с ежегодным посланием к депутатам Тульской областной Думы, правительству и жителям региона.

На церемонию были приглашены более 800 человек - депутаты, главы МО, региональные министры, врачи, учителя, соцработники, сельские старосты, активные граждане.

В этом году ежегодное послание Алексей Дюмин посвятил теме «Инициатива. Эффективность. Ответственность».

- Не ждать сигналов сверху, а думать, искать и находить решения – это Инициатива. Реализовывать задуманное, доводить до конца – это Эффективность. Своевременно принимать решения и отвечать за результаты своей работы, а не искать причины и оправдания. Это Ответственность, - отметил губернатор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле продолжаются работы по отлову безнадзорных животных
В Туле пройдет фестиваль национальных культур «Заходите в мой дом!»
21 ноября передвижная приемная продолжит работу на территории «Плеханово»
Экскурсионный автобус отправится по местам тульской оборонительной операции
Следком, полиция и волонтеры продолжают поиски пропавшего жителя Тульской области
Юрий Цкипури: Губернатор ставит задачу сконцентрироваться на ключевых проектах
Туляки отметят День рождения Деда Мороза
Алексей ДЮМИН: Даю поручение городским властям Тулы – 2019 год должен стать переломным, чтобы общественный транспорт становился безопаснее и комфортнее
Алексей ДЮМИН: Мы готовим основу для серьезных перемен в онкологическом секторе
Алексей Дюмин в ежегодном Послании: Медицинская помощь становится более доступной