"Телефонный мошенник" обманул пенсионерку из Тульской области на круглую сумму
Полицейские в Новомосковске выясняют детали произошедшего мошенничества.
Как выяснилось, жертвой преступления стала 69-летняя жительница города.
Она поверила словам незнакомца, позвонившего ей по телефону, о необходимости проверки реквизитов банковских карт.
После того, как женщина озвучила информацияю для якобы проверки, с ее счета было списано 246 тысяч рублей.
Поняв, что стала жертвой преступления, она обратилась в полицию.
Сотрудники отдела МВД проводят работу по установлению обстоятельств происшествия, личности и местонахождения звонившего.
Полицейские очередной раз просят жителей региона быть внимательными и не сообщать незнакомцам, звонящим по телефону, реквизиты своих карт.