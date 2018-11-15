2018-11-15T11:05:33+03:00
Происшествия

"Телефонный мошенник" обманул пенсионерку из Тульской области на круглую сумму

Сотрудники отдела МВД выясняют личность звонившего
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в Новомосковске выясняют детали произошедшего мошенничества.

Как выяснилось, жертвой преступления стала 69-летняя жительница города.

Она поверила словам незнакомца, позвонившего ей по телефону, о необходимости проверки реквизитов банковских карт.

После того, как женщина озвучила информацияю для якобы проверки, с ее счета было списано 246 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой преступления, она обратилась в полицию.

Сотрудники отдела МВД проводят работу по установлению обстоятельств происшествия, личности и местонахождения звонившего.

Полицейские очередной раз просят жителей региона быть внимательными и не сообщать незнакомцам, звонящим по телефону, реквизиты своих карт.

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