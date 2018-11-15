Житель Тульской области пойман на краже частей железнодорожных путей
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Новомосковские полицейские поймали подозреваемого в совершении кражи.
Как выяснилось, 28-летний злоумышленник похищал металлические элементы стыковых накладок с железнодорожных путей на территории микрорайона Сокольники. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Мужчина признался в содеянном.
В отделе МВД России по городу Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело.