Житель Тульской области пойман на краже частей железнодорожных путей

СЕГОДНЯ 10:52 2018-11-15T10:52:01+03:00

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Новомосковские полицейские поймали подозреваемого в совершении кражи.

Как выяснилось, 28-летний злоумышленник похищал металлические элементы стыковых накладок с железнодорожных путей на территории микрорайона Сокольники. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Мужчина признался в содеянном.

В отделе МВД России по городу Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело.