Туляки придумают название скверу, расположенному на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева
Жителям Тулы предлагается принять участие в конкурсе на лучшее название сквера, который расположен на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева.
Конкурс, проводимый Администрацией города Тулы, проводится с 16 ноября по 5 декабря 2018 года.
Требования к названию:
- название должно отображать историю создания, расположение, иные особенности общественных пространств;
- название должно быть благозвучным, положительным, оригинальным, созидательным и кратким (не более двух слов);
- не допускается наличие в названии ненормативной лексики, аббревиатур.
Конкурс проводится в четыре этапа:
- 1 этап (с 16 по 20 ноября 2018 года включительно): прием заявок на участие;
- 2 этап (с 21 по 22 ноября 2018 года включительно): рассмотрение заявок на участие конкурсной комиссией;
- 3 этап (с 23 ноября по 4 декабря 2018 года включительно): голосование на официальном сайте администрации города Тулы;
- 4 этап (с 5 по 6 декабря 2018 года включительно): определение победителя комиссией и направление в комиссию по историческому наследию и городской топонимии администрации города Тулы.
Заявка на участие направляется на электронную почту управления по благоустройству: gorsreda@cityadm.tula.ru в формате pdf.
Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, определяет победителя. Победителем признается участник, чья заявка наберет максимальное количество голосов.
Более подробная информация о конкурсе и заявка на участие тут.