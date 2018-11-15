Туляки придумают название скверу, расположенному на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-15T10:49:32+03:00

Общественное пространство в Туле будет благоустроено в этом году

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Жителям Тулы предлагается принять участие в конкурсе на лучшее название сквера, который расположен на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева.

Конкурс, проводимый Администрацией города Тулы, проводится с 16 ноября по 5 декабря 2018 года.

Требования к названию:

- название должно отображать историю создания, расположение, иные особенности общественных пространств;

- название должно быть благозвучным, положительным, оригинальным, созидательным и кратким (не более двух слов);

- не допускается наличие в названии ненормативной лексики, аббревиатур.

Конкурс проводится в четыре этапа:

- 1 этап (с 16 по 20 ноября 2018 года включительно): прием заявок на участие;

- 2 этап (с 21 по 22 ноября 2018 года включительно): рассмотрение заявок на участие конкурсной комиссией;

- 3 этап (с 23 ноября по 4 декабря 2018 года включительно): голосование на официальном сайте администрации города Тулы;

- 4 этап (с 5 по 6 декабря 2018 года включительно): определение победителя комиссией и направление в комиссию по историческому наследию и городской топонимии администрации города Тулы.

Заявка на участие направляется на электронную почту управления по благоустройству: gorsreda@cityadm.tula.ru в формате pdf.

Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, определяет победителя. Победителем признается участник, чья заявка наберет максимальное количество голосов.

Более подробная информация о конкурсе и заявка на участие тут.