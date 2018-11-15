В Туле прошла межрегиональная спартакиада «Здоровая молодость»

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-15T10:28:17+03:00

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14 ноября в Туле состоялась Межрегиональная спартакиада ссузов и вузов ЦФО «Здоровая молодость».

Мероприятие прошло в регионе уже в третий раз.

В этом году за победу боролись не только команды из числа студентов нашего региона, но и команды из Москвы, Смоленской, Орловской и Московской областей. Всего в состязаниях приняли участие 28 команд.

Ребятам предстояло пройти 7 этапов спортивно-развлекательной эстафеты, показать свою ловкость, силу, быстроту, хорошую спортивную подготовку, сплоченность в команде и стремление к победе.