2018-11-15T10:11:58+03:00
Общество

В Туле высадили туи, сосны и можжевельник

В районах города продолжаются работы по посадке деревьев, кустарников и цветов
Виктория ЯКУШИНА
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14 ноября 2018 года в Туле работы по оезеленению проводились на улце Тургеневской. Было высажено две тысячи тюльпанов.

На пересечении проспекта Ленина и улице Болдина высадили 12 туй и 9 сосен, на пересечении проспекта Ленина и улице Первомайской высажено 4 туи, 7 можжевельников, 12 кустов барбариса, 5 спиреи японской.

Кроме того, проводятся уходные работы: укрыты розы по следующим адресам: пр.Ленина/ул.Шевченко, ул.Пролетарская/ул.Епифанская, около памятника В.В.Вересаеву.

Напомним, что в осенний период высажено 527 деревьев, 8193 кустарников, 1626 многолетников, 149 132 луковичных, 101 метр погонный живой изгороди.

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