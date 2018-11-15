Тульскую область посетил Посол Республики Бурунди в РФ
14 ноября 2018 года в Туле прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бурунди в РФ Эдуарда Бизимана с членами правительства региона.
Послу был представлен инвестиционный, промышленный, культурный, социальный потенциал Тульской области.
Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о заинтересованности тульских компаний в поставках производимой продукции и наличии опыта в этой сфере.
В свою очередь Посол африканской страны рассказал об экономике и деловом климате в Республике Бурунди и поблагодарил Губернатора Тульской области Алексея Дюмина за организацию качественного взаимодействия с органами власти и предпринимателями.
Эдуард Бизиман также отметил, что его визит в нашу область стал продолжением презентации региона, которая был организована на площадке МИД РФ в Москве. Напомним, это мероприятие прошло в марте этого года.