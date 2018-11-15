В Туле осудили за взяточничество бывшего старшего инспектора Отдела Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-15T09:38:52+03:00

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В Туле 33-летний бывший старший инспектор Отдела Федеральной службы по надзору в сфере транспорта осужден за получение взятки в крупном размере.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, в января 2017 года, обвиняемый проводил проверки одного из пассажирских перевозчиков.

В результате были выявлены нарушения лицензионных требований при рейдовых осмотрах автомобилей, представленных предпринимателем по договорам аренды.

Для избежания предпринимателем привлечения к административной ответственности за указанные административные правонарушения инспектор предложил предпринимателю ежемесячно передавать ему взятки в сумме от 45 000 рублей до 55 000 рублей. Тот согласился, и передавал ему суммы на протяжении нескольких месяцев.

11 апреля 2018 года, находясь на парковке одного из ТРЦ, обвиняемый получил от предпринимателя очередную взятку в сумме 45 000 рублей. Сразу после этого он был задержан сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным УФСБ России. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима, штрафа в сумме 3 500 000 рублей, запрета заниматься определенными видами деятельности на срок 3 года 5 месяцев.