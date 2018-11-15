В Туле открылась выставка Никаса Сафронова

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-15T10:34:08+03:00

Для гостей представлено более 100 живописных и графических работ

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15 ноября 2018 года в Туле стартовала работа персональной выставки художника Никаса Сафронова «Тайна света» Избранное».

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества мастера. Для гостей представлено свыше 100 живописных и графических работ.

Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаm vision».

Возрастная категория: 12+

Стоимость билетов и режим работы выставки - здесь.