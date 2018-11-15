Пожар в квартире в Узловой закоптил стены и уничтожил диван
Причина пожара в Тульской области выясняется
.
Изменить размер текста:
14 ноября 2018 года в 22:32 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Пушкина.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-30 и автолестница для работы на верхних этажах здания.
Пламя удалось погасить за 5 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия в комнате закоптились стены и потолок, сгорел диван.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.