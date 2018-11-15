Пожар в квартире в Узловой закоптил стены и уничтожил диван

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-15T08:48:33+03:00

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14 ноября 2018 года в 22:32 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Пушкина.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-30 и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасить за 5 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия в комнате закоптились стены и потолок, сгорел диван.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.