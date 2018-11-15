2018-11-15T08:19:12+03:00
Происшествия

Семь человек тушили горящий "Рено" на улице Металлургов

Причина пожара в Туле устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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15 ноября 2018 года в 20:28 на улице Металлургов ГО Тула загорелся автомобиль "Рено Каптюр".

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-3 и ПСЧ-6.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорел молдинг, лакокрасочное покрытие левой стороны

автомобиля, оплавились фары передняя и задняя, зеркало бокового вида левой стороны.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

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