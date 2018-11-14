В одном из поселков Плавского района загорелся сарай
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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14 ноября 2018 года в 11:47 в службу спасения сообщили о возгорании сарая, расположенного по адресу: Тульская область, Плавский район, п. Горбачево, ул. Центральная.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-24 и один расчет ПЧ-15.
Пламя удалось погасить за 5 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сарай выгорел по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.