В одном из поселков Плавского района загорелся сарай

СЕГОДНЯ 17:03 2018-11-14T17:03:21+03:00

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14 ноября 2018 года в 11:47 в службу спасения сообщили о возгорании сарая, расположенного по адресу: Тульская область, Плавский район, п. Горбачево, ул. Центральная.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-24 и один расчет ПЧ-15.

Пламя удалось погасить за 5 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сарай выгорел по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.