Горящий чердак дома на Марата в Туле тушили 19 человек

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-14T16:54:28+03:00

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14 ноября 2018 года в 13:29 в службу спасения сообщили о возгорании в чердачном помещении 3-х этажного дома по улице Марата в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-11, ПСЧ-2, ПСЧ-6, СПСЧ, ПСЧ-3 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пламя удалось пламя за 5 минут. Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорела обрешетка кровли на площади 5 кв.м в чердачном помещении.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.