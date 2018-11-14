Горящий чердак дома на Марата в Туле тушили 19 человек
Причина пожара в Туле устанавливается
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14 ноября 2018 года в 13:29 в службу спасения сообщили о возгорании в чердачном помещении 3-х этажного дома по улице Марата в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-11, ПСЧ-2, ПСЧ-6, СПСЧ, ПСЧ-3 и автолестница для работ на верхних этажах здания.
Пламя удалось пламя за 5 минут. Пострадавших нет.
В результате происшествия обгорела обрешетка кровли на площади 5 кв.м в чердачном помещении.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.