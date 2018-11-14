Чтения памяти ученого и педагога

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-14T16:30:07+03:00

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Их проведение приурочено к 95-летнему юбилею выдающегося литературоведа и краеведа, почетного гражданина города-героя Тулы, кандидата филологических наук, профессора Николая Александровича Милонова (1923–1994).

Н.А. Милонов свыше 40 лет отдал работе на кафедре русского языка и литературы тульского пединститута. Неудивительно, что ему посвятила свое выступление и д. ист. наук, декан факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого Н.А. Гаврилина. С трепетной благодарностью она рассказала не только о выдающемся ученом и педагоге, но и о замечательной личности. «Все, кто знал Николая Александровича, вспоминают о нем как о человеке высочайшей культуры, человеке, который нес в себе свет духовности, настоящем подвижнике, – с глубоким волнением произнесла Надежда Афанасьевна. – Мы уверены, что Милоновские чтения станут традицией в нашем педуниверситете!»

И этому пожеланию суждено сбыться, поскольку чтения уже нашли отклик в других городах страны, сообщила д. п. наук, заведующая кафедрой русского языка и литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого Е.Л. Райхлина. В частности, их участниками заочно стали педагоги и студенты Южного федерального университета. Кроме того, Евгения Львовна передала участникам чтений привет от вдовы Н.А. Милонова, Нонны Александровны, которая не смогла на них присутствовать по состоянию здоровья. Е.Л. Райхлина рассказала, что по итогам Милоновских чтений будет подготовлен сборник, материалы для которого принимаются до 30 ноября.