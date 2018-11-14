Представители АО «ТНС энерго Тула» ответили на вопросы жителей поселков «Плеханово» и «Хрущевское»

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-14T16:28:53+03:00

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Сотрудники АО «ТНС энерго Тула» приняли участие в работе консультационного пункта, который был организован в рамках встречи главы администрации города Тулы Евгения Авилова с жителями поселков «Плеханово» и «Хрущевское».

Чаще всего потребители интересовались порядком начисления ОДН, правилами установки общедомовых приборов учета, вопросами взаимодействия с управляющими компаниями. Начальник Тульского отделения АО «ТНС энерго Тула» Людмила Костюхина ответила на вопросы жителей и еще раз напомнила всем о важности своевременной передачи показаний приборов учета и оплаты за потребленную электроэнергию.

- Каждое конкретное обращение взято нами на контроль, по всем будет проведена дополнительная проверка. Именно таким образом достигается одна из наших главных целей - обеспечить доступность услуг гарантирующего поставщика для всех клиентов, - отметила Людмила Костюхина.

Встречи в подобном формате будут проходить до 29 ноября включительно. Дату и место проведения можно уточнить на сайте администрации города Тулы.