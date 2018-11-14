2018-11-14T16:19:30+03:00
Общество

С 16 по 19 ноября на улице Столетова в Туле будет ограничено движение

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтно-путевых работ на переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье-Присады», будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Столетова в районе ж/д переезда с 21:00 16 ноября до 6:00 17 ноября, с 21:00 17 ноября до 6:00 18 ноября, с 21:00 18 ноября до 6:00 19 ноября.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:

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