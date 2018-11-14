На улицах Тулы продолжается уборка
Специалистами АО «Спецавтохозяйство» осуществляются работы по благоустройству
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В Туле ведутся работы по очистке проезжих частей вакуумно-подметальными машинами.
Также осуществляются уборка тротуаров и парковочных карманов (пр-т Ленина, улицы Октябрьская, Советская, Кирова, Ф. Энгельса, Староникитская, Ложевая).
Производится сбор случайного мусора на магистральных и второстепенных улицах, а также в скверах.
Всего задействовано 9 единиц техники и 128 человек.