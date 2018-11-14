Что приготовили на Новый год 2018-2019 для туляков в Центральном и Советском округах

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-14T14:39:17+03:00

Начальники главных управлений по Центральному и Советскому округам Александр Корнеичев и Александр Картышов доложили о предстоящих мероприятиях на Новый год 2018-2019

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В Туле разработан план проведения мероприятий в округах Тулы на Новый год 2018-2019, в период с 11 декабря по 6 января.

В план вошли детские утренники, мастер-классы, конкурсы детского рисунка и поделок, игровые программы, лыжные соревнования и другие развлекательные мероприятия.

На 21 декабря запланировано открытие районной новогодней елки на площади поселка Южный.

В период с 17 по 28 декабря будет проведено поздравление на дому с вручение новогодних подарков детям-инвалидам.

На территории «Ильинское» праздничные мероприятия пройдут в поселках Ильинка, Прилепы, Сергиевский, деревнях Старое Басово, Варваровка и Крутое.

12 декабря на площади перед Городским концертным залом состоится «Новогодний ретро-вечер». Для жителей будет организована концертная программа, состоящая из музыкальных композиций советского времени.

19 декабря там же состоится открытие елки Советского округа. В программе мероприятия театрализованное представление, посвященное «Новогодней столице России», а также интерактивная развлекательная программа.

21 декабря в Детско-юношеском центре Советского района, расположенном по адресу: улица Коминтерна, дом 22, состоится новогоднее представление для детей Советского территориального округа.

25 декабря в Детской школе искусств имени Галынина состоится новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на новогодние мероприятия округа совместно с отделом социальной защиты населения и комиссией по делам несовершеннолетних Советского района планируется пригласить более 100 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем, совместно с Детско-юношеским центром Советского района планируется поздравить на дому около 20 детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут быть приглашены на мероприятия.

Традиционно в дни школьных каникул, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних Советского района планируются профилактические рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

20 декабря планируется проведение торжественного мероприятия для актива жителей, представителей предприятий и организаций округа, посвященного Новому 2019 году.

На мероприятии традиционно подводятся итоги работы, чествуются граждане, занесенные на Доску почета округа, а также семейные пары-юбиляры. Впервые на встрече планируется награждение знаком «За вклад в развитие Советского территориального округа». Для гостей предусмотрены праздничная концертная программа и сладкие призы.

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