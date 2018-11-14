В Туле двое инспекторов ДПС помогали мошенникам получать деньги за фиктивные ДТП

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-14T14:21:17+03:00

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Ранее в СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий со страховыми выплатами.

Как выяснилось, с 2017 года по 2018 год злоумышленники - трое мужчин - предварительно сговорившись, неоднократно инсценировали ДТП. Для дальнейшего оформления фиктивных автоаварий и получения необходимых для страховых выплат документов, мужчины обращались в полицию. Документы, подготовленные сотрудниками полиции по факту ДТП, мужчины передавали в страховую компанию.

В сентябре 2017 года один из обвиняемых, после получения отказа в производстве страховых выплат, обратился в районный суд с иском о взыскании страхового возмещения, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Решением суда исковое заявление было удовлетворено и в его пользу были взысканы более 300 000 рублей. Деньги участники группы распределили между собой.

Троим мужчинам - 37 лет, 47 лет, 30 лет - предъявлено обвинение. Им избраны меры пресечения: один заключен под стражу, двое под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, в ходе расследования оказалось, что двое сотрудников ОБ ДПС УГИБДД УМВД России по г. Туле состояли в сговоре с обвиняемыми.

Один из сотрудников полиции, используя переданные ему документы и фотографии подстроенного ДТП, составил сведения об участниках автоаварии, где были указаны ложные сведения, при этом фактически автомобили не были осмотрены.

Сотрудник полиции вынес постановление по делу об административном правонарушении, на основании которого обвиняемые получили страховую выплату в сумме, превышающей 144 000 рублей. Указанные денежные средства были поделены между обвиняемыми.

В настоящее время 31-летнему сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Он задержан.

Аналогичным способом было совершено оформление фиктивного ДТП 35-летним сотрудником полиции, однако страховые выплаты не были произведены, в связи с чем ему предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество. Обвиняемый также задержан.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Тульской области.

По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

В УМВД России по Тульской области, в свою очередь, проводится служебная проверка по факту противоправного деяния, совершенного сотрудниками полиции.

- По результатам проверки будет принято решение об увольнении полицейских со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.