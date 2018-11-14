В Выставочном зале Тулы открывается выставка Никаса Сафронова
15 ноября 2018 года в Выставочном зале Тулы стартует работа персональной выставки заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Тайна света» Избранное».
Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества художника. Для гостей представлено свыше 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2018 года.
Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаm vision».
Это самая большая коллекция картин художника, которая в данный момент экспонируется на выставке.
Возрастная категория: 12+
Стоимость билетов:
Будние дни 300 руб. – взрослый, 200 руб. – пенсионеры, студенты,
Выходные и праздничные дни 350 руб. – взрослый, 250 руб. – пенсионеры, студенты, (дети до 7 лет бесплатно).
100 руб. – фото-видео (на телефон, фотоаппарат)
Место проведения:
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Адрес места проведения:
г. Тула, Красноармейский проспект, 16
Режим работы выставки:
вт., ср., вс. с 10-00 до 18-00, чт. – сб. с 10-00 до 20-00,
выходной – понедельник.
Телефон для справок:
(4872) 56-09-92