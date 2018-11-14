2018-11-14T13:15:09+03:00
Досуг

В Выставочном зале Тулы открывается выставка Никаса Сафронова

Для гостей подготовлено свыше 100 живописных и графических работ
Виктория ЯКУШИНА
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15 ноября 2018 года в Выставочном зале Тулы стартует работа персональной выставки заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Тайна света» Избранное».

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества художника. Для гостей представлено свыше 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2018 года.

Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаm vision».

Это самая большая коллекция картин художника, которая в данный момент экспонируется на выставке.

Возрастная категория: 12+

Стоимость билетов:

Будние дни 300 руб. – взрослый, 200 руб. – пенсионеры, студенты,

Выходные и праздничные дни 350 руб. – взрослый, 250 руб. – пенсионеры, студенты, (дети до 7 лет бесплатно).

100 руб. – фото-видео (на телефон, фотоаппарат)

Место проведения:

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Адрес места проведения:

г. Тула, Красноармейский проспект, 16

Режим работы выставки:

вт., ср., вс. с 10-00 до 18-00, чт. – сб. с 10-00 до 20-00,

выходной – понедельник.

Телефон для справок:

(4872) 56-09-92

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