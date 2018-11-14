2018-11-14T12:55:34+03:00
Общество

Тулякам напоминают проверить задолженности перед новогодними поездками за границу

Юлия КУДЫМОВА
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«Банк данных исполнительных производств» действует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области (http://www.r71.fssprus.ru/). Вкладка на главной странице "Узнайте о своих долгах".

Это - самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в он-лайн режиме.

Также разработано приложение к банку данных исполнительных производств для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».

Приложение позволяет не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений.

Подписавшись, гражданин будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

В дополнительном разделе приложения граждане могут получить информацию о порядке обращения в органы ФССП России.

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