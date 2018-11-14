2018-11-14T12:25:20+03:00
Общество

В Тульской области две женщины пострадали от "банковских" мошенников

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрированы 2 факта мошеннических действий под предлогом перевода денежных средств на банковские карты граждан.

В Туле и Донском жертвами противоправных деяний стали местные жители, которым поступали звонки якобы от сотрудников банка. В ходе бесед потерпевшие сообщали злоумышленникам номера банковских карт, а позже обнаруживали списание с них денежных средств.

У 80-летней жительницы Тулы было похищено 40 тысяч рублей, а у 50-летней женщины из Донского – 7 тысяч 500 рублей.

Полицейские проводят мероприятия по выяснению обстоятельств противоправных деяний и выяснению личностей и местонахождения злоумышленников.

Сотрудники полиции очередной раз просят жителей региона быть внимательными и не сообщать незнакомцам, звонящим по телефону, реквизиты своих карт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По уголовному делу, возбужденному по факту мошеннических действий со страховыми выплатами, задержаны сотрудники полиции
В Выставочном зале Тулы открывается выставка Никаса Сафронова
В Туле мужчина украл золото у бывшей жены
Тулякам напоминают проверить задолженности перед новогодними поездками за границу
Тульский "Арсенал" сразится с питерским "Зенитом"
В Тульской области 52-летний мужчина украл на заправке карту из автомобиля
В Туле продолжаются работы по отлову безнадзорных животных
Из горящего дома в Чернском районе спасли человека
Туляки могут сообщить, "где торгуют смертью"
В Донском "Королла" сбила 79-летнего пенсионера
В Тульской области "УАЗик" слетел в кювет и протаранил дерево
Сотрудник УФСИН пытался пронести на территорию колонии в Тульской области наркотики и СИМ-карты
В Туле стартовал XXIV Всероссийский турнир по боксу
Живая память
В Туле пройдет военно-исторический фестиваль «Тульский Рубеж»