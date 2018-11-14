В Тульской области две женщины пострадали от "банковских" мошенников
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрированы 2 факта мошеннических действий под предлогом перевода денежных средств на банковские карты граждан.
В Туле и Донском жертвами противоправных деяний стали местные жители, которым поступали звонки якобы от сотрудников банка. В ходе бесед потерпевшие сообщали злоумышленникам номера банковских карт, а позже обнаруживали списание с них денежных средств.
У 80-летней жительницы Тулы было похищено 40 тысяч рублей, а у 50-летней женщины из Донского – 7 тысяч 500 рублей.
Полицейские проводят мероприятия по выяснению обстоятельств противоправных деяний и выяснению личностей и местонахождения злоумышленников.
Сотрудники полиции очередной раз просят жителей региона быть внимательными и не сообщать незнакомцам, звонящим по телефону, реквизиты своих карт.