2018-11-14T12:21:18+03:00
Общество

В Тульской области 52-летний мужчина украл на заправке карту из автомобиля

Юлия КУДЫМОВА
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В Киреевском районе совершена кража из автомашины ГАЗ-3110 портмоне с банковскими картами, с которых впоследствии были списаны деньги в сумме 1 тысяча 300 рублей. Информация об этом поступила в дежурную часть отдела МВД.

Полицейскими в результате проведённых оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен неработающий ранее судимый 52-летний житель деревни Новая Вьевка. Мужчина признался в содеянном.

Путем свободного доступа он проник в припаркованный на территории автозаправочной станции автомобиль, воспользовавшись тем, что транспортное средство было открыто, а чужое имущество находилось в поле прямой видимости.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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