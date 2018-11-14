2018-11-14T11:47:15+03:00
Общество

В Туле продолжаются работы по отлову безнадзорных животных

Работы проводились по Ханинсокму проезду и улице Лермонтова, отловлено 20 особей.
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 14 ноября 2018 года, работы по отлову бездомных животных будут проводиться на улице Санаторной и в поселке Плеханово в Туле.

Напомним, что отлов животных осуществляет Благотворительный Фонд помощи бездомным животным «Ника».

Для поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации города Тулы в разделе «Отраслевые (функциональные) органы», «Управление по благоустройству» размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина», где жители города Тулы могут ознакомиться с адресом места содержания отловленных безнадзорных животных, ответственными лицами от администрации города Тулы, кратким описанием отловленных безнадзорных животных с указанием даты отлова, места, особенностей экстерьера, и принять понравившихся животных.

В настоящее время благодаря данному сервису передано хозяевам пять животных.

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