Из горящего дома в Чернском районе спасли человека
Причина пожара в Тульской области выясняется
.
Изменить размер текста:
14 ноября 2018 года в 08:01 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Чернский район, деревня Кресты, улица Центральная.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-96 и один расчет ПЧ-109.
Пламя огнеборцы погасили за четыре минуты.
Пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы был спасен один человек.
В результате происшествия выгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.