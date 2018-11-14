Из горящего дома в Чернском районе спасли человека

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-14T11:38:22+03:00

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14 ноября 2018 года в 08:01 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Чернский район, деревня Кресты, улица Центральная.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-96 и один расчет ПЧ-109.

Пламя огнеборцы погасили за четыре минуты.

Пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы был спасен один человек.

В результате происшествия выгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.