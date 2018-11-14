В Тульской области "УАЗик" слетел в кювет и протаранил дерево

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-14T11:11:03+03:00

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13 ноября 2018 года, в 11:30 на улице Центральной поселка Мичурино Алексинского района Тульской области произошло ДТП.

59-летний мужчина на автомобиле «УАЗ-31519», следуя по улице Центральной в сторону деревни Пушкино, не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «УАЗ» с различными травмами был госпитализирован в районную больницу.