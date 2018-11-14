Сотрудник УФСИН пытался пронести на территорию колонии в Тульской области наркотики и СИМ-карты

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-14T11:02:39+03:00

В настоящее время он заключен под стражу

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Как выяснилось, утром 10 ноября 2018 года, сотрудники колонии ФКУ ИК-2 УФСИН остановили при входе на территорию учреждения своего коллегу и досмотрели его.

Оказалось, что мужчина пытался незаконно пронести на территорию колонии в своем служебном удостоверении несколько СИМ-карт, а в двух емкостях из-под еды быстрого приготовления несколько пар наушников, 1 USB-провод и каннабис (марихуана). Все это он планировал сбыть на территории исправительного учреждения.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.