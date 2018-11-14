В Туле стартовал XXIV Всероссийский турнир по боксу

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-14T09:40:06+03:00

В турнире примут участие более 100 спортсменов из 20 регионов России

Изменить размер текста: A A

13 ноября 2018 года в манеже Центрального стадиона «Арсенал» в Туле прошло торжественное открытие XXIV Всероссийского турнира по боксу класса «А» «Гран-при Тулы».

Данное состязание проходит в городе уже более 20 лет. В этом году в турнире примут участие более 100 спортсменов из 20 регионов России.

Награды будут разыграны в десяти мужских и пяти женских весовых категориях.

Победители соревнований получат право на присвоение звания «Мастер спорта России».

Финальные бои пройдут 17 ноября. Начало в 17:00.