2018-11-14T09:40:06+03:00
Спорт

В Туле стартовал XXIV Всероссийский турнир по боксу

В турнире примут участие более 100 спортсменов из 20 регионов России
Виктория ЯКУШИНА
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13 ноября 2018 года в манеже Центрального стадиона «Арсенал» в Туле прошло торжественное открытие XXIV Всероссийского турнира по боксу класса «А» «Гран-при Тулы».

Данное состязание проходит в городе уже более 20 лет. В этом году в турнире примут участие более 100 спортсменов из 20 регионов России.

Награды будут разыграны в десяти мужских и пяти женских весовых категориях.

Победители соревнований получат право на присвоение звания «Мастер спорта России».

Финальные бои пройдут 17 ноября. Начало в 17:00.

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