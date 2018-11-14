Живая память

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-14T09:36:02+03:00

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На улице Демонстрации, дом 9 была открыта доска тульскому литературоведу, краеведу, почетному гражданину города-героя Тулы, кандидату филологических наук, профессору ТГПУ им. Л.Н. Толстого Николаю Александровичу Милонову.

13 ноября Николаю Александровичу исполнилось бы 95 лет. В доме на улице Демонстрации он жил с 1981 по 1994 год. Решение об установке мемориальной доски было принято Тульской городской Думой по ходатайству Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Церемонию открытия мемориальной доски вел доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы, руководитель Центра региональных лингвистических исследований Д.А.Романов.

Дмитрий Анатольевич в своем выступлении отметил вклад Николая Александровича в дело воспитания многих поколений филологов, учителей русского языка и литературы Тулы и Тульской области. Поэтому знаменательно, что деньги на установку доски на доме, где проживал известный ученый, собирало тульское учительское сообщество.

Проректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого по учебно-методической работе А.П. Плотников отметил, что имя Н.А. Милонова навсегда вписано в историю университета наравне с именами В.Н. Ашуркова, С.С. Гитиса, Н.А. Сорокина.

Начальник службы радиовещания ГТРК «Тула» Тамара Соловьева отметила, что когда она впервые увидела Н.А. Милонова, ей сказали, что это «главный тульский интеллигент». Собственно таковым он и являлся.

Заведующая кафедрой русского языка и литературы, доктор педагогических наук Е.Л. Райхлина подчеркнула знаковость события, заметив, что именно к юбилейной дате Н.А. Милонова приурочено проведение I Милоновских краеведческих чтений.

На открытии мемориальной доски присутствовали ученики, соратники, последователи ученого, студенты факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого, известные тульские поэты и писатели, родные и близкие. Некоторые из них делились своими воспоминаниями.

В силу возраста и обстоятельств, связанных со здоровьем, на открытии доски не смогла присутствовать вдова Н.А. Милонова Нонна Александровна. И тогда случился очень трогательный момент: все присутствующие на церемонии открытия переместились под окно квартиры Нонны Александровны, чтобы она могла всех поприветствовать и увидеть, что память о Николае Александровиче жива в сердцах его учеников. В этот торжественный день Нонне Александровне были переданы цветы от благодарных преподавателей кафедры русского языка и литературы факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого, тульского учительского корпуса, последователей и почитателей известного краеведа.