В Туле пройдет военно-исторический фестиваль «Тульский Рубеж»

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-14T08:57:57+03:00

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Участников фестиваля "Тульский Рубеж" в оружейной столице ждет автобусная экскурсия по местам боев в черте города и интерактивная программа в военно-историческом комплексе "Рубеж обороны".

Программа фестиваля:

12:00 - 14:00 - автобусная экскурсия по местам боев в черте города. Маршрут: Тульский кремль, ул. Кауля, ул. Михеева, ул. Тимирязева, ул. Агеева, пл. Победы, Мясново. Место сбора - возле музея самоваров. Количество мест в автобусе ограничено. Существует предварительная запись.

12:00 - 16:00 - интерактивная программа в военно-историческом комплексе "Рубеж обороны". В программе: выставка находок с мест боев в Тульской области, презентация поискового оборудования и технологии поиска, выставка макетов оружия времен Великой Отечественной войны, мастер-класс разборка-сборка АК-74, ПМ, снаряжение магазина АК, краеведческая площадка, песни военных лет.

Участников фестиваля ждет чай из самовара у костра.

Возрастное ограничение - 14-30 лет.

Телефон для справок - 56-60-99.