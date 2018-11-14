2018-11-14T08:45:13+03:00
Общество

В Туле состоится конкурс на лучшее новогоднее оформление

Виктория ЯКУШИНА
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С 19 ноября 2018 года в Туле стартует смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление на территории муниципального образования город Тулы.

В этом году смотр пройдет по двум номинациям:

1. Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий.

Для участия в данной номинации участники подают заявку в произвольной форме в срок до 25 ноября в главные управления администрации города Тулы по территориальным округам. Подача документов осуществляется лично участниками смотра-конкурса, либо посредством почтовой связи по адресам соответствующих управлений. Смотр пройдет с 19 по 28 ноября.

2. Смотр-конкурс в номинации «Лучшее новогоднее оформление общественных пространств» проводится в период с 3 по 14 декабря.

Для участия в данной номинации участники подают заявку в произвольной форме в срок 10 декабря в управление культуры и туризма администрации города Тулы. Подача документов осуществляется лично участниками смотра-конкурса, либо посредством почтовой связи по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, д.14.

По результатам смотра-конкурса победители будут награждены денежными премиями:

в номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий» победители смотра-конкурса награждаются денежными премиями:

- 1 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- 2 место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

- 3 место – 10 000 (десять тысяч) рублей.

в номинации «Лучшее новогоднее оформление общественных пространств» победители смотра-конкурса награждаются денежными премиями:

- 1 место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- 2 место – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- 3 место – 10 000 (десять тысяч) рублей.

Участники смотра-конкурса получат благодарственные письма и памятные подарки от администрации города Тулы.

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